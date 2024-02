Vegane Chili-Bohnen-Burger

Auf Fleisch verzichten wir gerne - aber niemals auf Burger! Wie dieses vermeintliche Fastfood zu einem gesunden Slowfood-Gericht mit frischen Zutaten wird, seht ihr an diesem unschlagbar leckeren Rezept. Da fängt der Spaß schon beim Zubereiten an, und wenn dann alle ihre Burger selbst belegen, ist die Freude am Esstisch oder Partybuffet riesengroß.

So werden die veganen Burger zubereitet:

Für die Pattys die Bohnen in ein Sieb abgießen, dabei den cremigen Bodensatz und etwas Flüssigkeit auffangen. Die Zwiebel und den Knoblauch abziehen und in feine Würfel schneiden. Das Öl in einem Topf erhitzen, die Zwiebel und den Knoblauch darin goldgelb andünsten. Das Tomatenmark kurz mitdünsten, dann die Bohnen und 4–5 Esslöffel Abtropfflüssigkeit dazugeben. Mit Oregano und Paprika würzen. Die Bohnen ohne Deckel 3–4 Minuten köcheln lassen, sodass die Flüssigkeit verdunstet. Mit Salz und Pfeffer würzen und leicht abkühlen lassen. Die Bohnen mit dem Stabmixer nicht zu fein pürieren. Das Bohnenpüree in einer Schüssel mit Reis und Paniermehl mischen und mit Salz und Pfeffer würzen. Aus der Masse mit angefeuchteten Händen 4 flache Pattys formen. Die Pattys für etwa 30 Minuten kaltstellen. Die Burgerbrötchen nach Packungsanweisung aufbacken und quer halbieren. Die Tomate abspülen, abtrocknen, den Stängelansatz entfernen und quer in Scheiben schneiden. Die Zwiebel abziehen und in Ringe schneiden. Den Salat abspülen und trocken schütteln. Die Avocado halbieren und den Stein entfernen, die Hälften schälen und in Scheiben schneiden. Das Öl in einer Pfanne erhitzen und die Pattys darin auf beiden Seiten jeweils 4–5 Minuten knusprig braun braten. Auf den Brötchenhälften Ketchup verteilen. Die unteren Brötchenhälften jeweils mit 2 Salatblättern, 1 Patty, Avocado, Zwiebeln und Tomate belegen. Die oberen Brötchenhälften daraufsetzen und die Burger servieren.

Haut rein und lasst es euch schmecken!

Entdeckt im Buch Teenie Veggie-Küche, Dr. Oetker Verlag, ISBN 978-3-7670-1906-5, 128 Seiten, 17 Euro