Rezept: Apfelchips selbermachen

× Erweitern DIY Rezept Apfelchips, Apfelringtrockner

Eigentlich ist das hier mehr ein Basteltipp, denn für das Rezept braucht es nur eine einzige Zutat, und die wird nicht gekocht – im Gegenteil! Aber für die tolle Vorrichtung - den Apfelringtrockner - wird auch nicht viel mehr Material benötigt.

Aber zuerst einiges Wissenswertes zum gesunden Snack für Kinder:

Trockenfrüchte sind an Vitaminen, Mineralien und Ballaststoffen viel reicher als ihre frischen Varianten, weil die guten Inhalte konzentriert werden, wenn man ihnen das Wasser entzieht. Zwar haben sie auch mehr Kalorien als das Frischobst – aber immer noch weniger, als Kartoffelchips aus der Tüte. Deswegen sind diese kleinen, knusprigen Snacks eine wirklich gesunde Alternative. Und sie selber herzustellen, bringt noch mehr Vorteile: Erstens sind sie ungeschwefelt und zweitens schmeckt Selbstgemachtes immer besser, als Gekauftes. Wollt ihr noch ein bisschen Spaß oben drauf? Dann baut euch den Apfelringtrockner einfach selbst. Damit landet das Obst garantiert da, wo es Gutes tut: im Kinderbauch.

Dieses Material braucht ihr

Die Maße dürfen je nach eurer gewünschten Größe etwas variieren.

2 Holzbretter, ca. 18 x 20 cm

2 Leisten, ca. 4 x 40 cm

2 Rundhölzer (oder Äste), ca. 44 cm lang, ca 6 - 8 mm Durchmesser

4 Schrauben, 1 Bohrmaschine mit Bohrer (etwas größer als der Durchmesser der Rundhölzer, damit man sie leicht ein- und aushängen kann)

× Erweitern DIY Apfelchips, Apfelringtrockner

Und so einfach geht‘s

Auf beiden Brettern oben an derselben Stelle die Löcher anzeichnen, durch die die Rundstäbe gesteckt werden sollen. Dann vorsichtig mit der Bohrmaschine die Löcher bohren.

Dann werden unten im rechten Winkel die Leisten angebohrt, so dass sie flach auf dem Boden liegen und beide Bretter miteinander verbinden – erst auf der einen Seite, dann auf der anderen.

× Erweitern DIY Apfelchips, Apfelringtrockner

Nun die Rundhölzer einstecken und fertig ist der Trockner. Fehlen nur noch die Apfelringe...

× Erweitern DIY Apfelchips Apfelringtrockner

Zubereitung der Apfelchips

Dazu werden einfach Äpfel (ungeschält oder geschält, je nach Geschmack) im Ganzen von Stiel und Kerngehäuse befreit. Wenn die Schale dranbleibt, bleiben noch mehr Vitamine erhalten. Das geht gut mit einem kleinen Messer und einem Löffelstiel. Dann werden sie in Ringe geschnitten, je dünner, desto schneller trocknen sie. Etwas Zitronensaft drübergeträufelt verhindert, dass sie zu schnell oxidieren und braun werden. Nach dem Auffädeln das ganze an einen warmen und trockenen Ort – zum Beispiel direkt auf die Heizung - stellen und warten. Sobald die Ringe richtig durchgetrocknet sind, bewahrt man die Apfelchips am besten luftdicht verpackt auf, dann bleiben sie wochenlang frisch.

Tipp

Die Rundhölzer können gerne auch etwas länger sein, dann ist das Fädeln und Herausnehmen der Äpfel leichter.

Falls die Heizung nicht so tief ist, macht man den Apfeltrockner schmaler und bringt die Löcher für die Stäbe untereinander statt nebeneinander an. Oder man hängt den Apfeltrockner einfach auf: Zwei kleine Löcher oben in die Seitenteile bohren, einen Faden hindurchziehen und über die Heizung, den Ofen oder in ein sonniges Fenster hängen.