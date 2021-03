DIY: Freche Biene

× Erweitern © Anna Oberste DIY Biene

Diese kleine Biene ist zwar bestechend, aber sie sticht garantiert nicht! Ob am Osterstrauß oder als Mobile im Kinderzimmer - sie verbreitet beste Frühlingsstimmung und ist ganz einfach selbst gemacht.

Dieses Material braucht ihr für die süße DIY-Biene

gelbe Pappe

weiße Pappe oder Wellpappe

schwarze Pappe oder schwarzen Filzer für den kleinen Stachel

gelbe Wolle (oder andere Farben für Fantasie-Bienen)

Kordel zum Umwickeln, am besten in Schwarz

Wackelaugen (alternativ selbstgebastelte Augen)

einen Pfeiffenreiniger

zwei Pompons oder kleine Wattebälle

Bleistift, Tesafilm, Bastelkleber und Schere

× Erweitern DIY Biene, Material

Um die kleine Biene zum Leben zu erwecken, wird zuerst ein Oval für den Körper und ein kleinere Kreis für den Kopf auf die gelbe Pappe vorgezeichnet. Wer nicht freihand zeichnen mag, kann einen runden Deckel als Vorlage nehmen und für den Körper verlängern. Nachdem beides ausgeschnitten ist, kommt die gelbe Wolle zum Einsatz. Klebt mit einem Stück Tesafilm den Beginn des Fadens nacheinander auf beiden Formen fest und wickelt nun die Wolle drumherum, bis die Pappe darunter kaum noch zu sehen ist. Am Ende den Faden abschneiden und mit einem Klecks Kleber an der jeweiligen Form befestigen. Kurz trocknen lassen, dann kann es weiter gehen.

Jetzt wird die dunkle Kordel mit ein paar Zentimetern Abstand um den Körper gewickelt. Auf diese Weise bekommt die Biene ihre typischen Streifen.

× Erweitern DIY Biene umwickeln

DIY Biene, Gesicht

Als nächstes basteln wir das Gesicht: Dazu wird zuerst der Kreis, der zum Kopf unserer Biene wird, auf dem oberen Rand des Körpers befestigt. Als nächstes kleben wir die Wackelaugen auf die Kreisform. Schneidet dann ein Stück vom Pfeifenputzer ab und formt daraus den Mund. Mit einem Klecks Kleber hält er gut. Der Rest des Pfeifenreinigers wird in zwei Hälften geschnitten, die ihr um den Bleistift zu Spiralen wickelt. An jeweils ein Ende wird ein Pompom oder Wattebäuschen geklebt. Fertig sind die Fühler, die mit Kleber an der Rückseite vom Kopf befestigt werden.

Zuletzt schneidet aus der weißen Pappe oder Wellpappe noch zwei Flügelchen aus und bringt die an der Rückseite des Bienenkörpers an. Aus der schwarzen Pappe könnt ihr zum Abschluss noch einen Stachel schneiden und unten am Oval anbringen. Fertig ist eure kleine Biene.

Mehr Bastelideen von Anna findet ihr auf ihrem Blog oder bei Instagram.