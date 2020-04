40 Jahre Spieltreff

Am Muttertag 1980 fand er das erste Mal statt, am Muttertag 2020 sollte sein Jubiläum groß gefeiert werden: Der Spieltreff im Bremer Bürgerpark muss sein Geburtstagsfest nun verschieben, und auch der Start der Saison steht noch nicht fest.

© Martina Krause Spieltreff Bürgerpark

Los ging alles mit der „Trimm-Dich-Welle“ des Deutschen Sportbundes in den 80er Jahren, an die sich heutige Eltern und Großeltern bestimmt gut erinnern können. Der Landessportbund Bremen griff die Idee der kostenlosen Bewegungsangebote für alle auf und etablierte den Spieltreff. Und so treffen sich seit 40 Jahren von Mai bis September auf der Wiese am Marcusbrunnen alle, die spielen wollen: Kleine Kinder, große Kinder, Eltern, Großeltern und natürlich die engagierten Spielleiterïnnen mit immer neuen Ideen und Geräten - und jedes Jahr wurden es mehr und das Programm immer größer und bunter. Seit 1984 findet der Treff von Frühjahr bis Herbst zweimal die Woche nachmittags statt, in der Sommerzeit auch vormittags, und Höhepunkt der Saison ist jedes Jahr das Bergfest am Werdersee mit Bühnenprogramm und Animation. Finanziert wird der Spieltreff ausschließlich durch Spenden (seit Beginn wird er von der Sparkasse Bremen unterstützt) sowie durch Mitgliedsbeiträge des 2012 gegründeten Förderkreis e.V. - und das ist einmalig in Deutschland.

Spieltreff, Bürgerpark

Inzwischen gehören 45 Spielleiterïnnen dazu, die allesamt ehrenamtlich neue Ideen einbringen, die Kinder betreuen und bei den jährlichen Festen mitwirken. Sie gewährleisten die Sicherheit und sorgen dafür, dass es nie langweilig wird: Von bekannten Ballspielen und traditionellem Stelzenlaufen über Jonglieren und Fadenspielen bis zu neuen Ideen wie Grasski oder Scoop ist immer Abwechslung garantiert. Wer es ruhiger mag, freut sich über Boule oder Schach.

100 bis 180 Tagesbesucher zählt der Spieltreff jedes Jahr im Durchschnitt, was zeigt, wie wichtig das Angebot für Bremens Familien und damit ein wichtiger Beitrag zur Teilhabe ist. Dabei wird selbstverständlich auch die Integration großgeschrieben: Ob Bremerïnnen oder Zugezogene, hier fragt keiner nach Herkunft und besonderen Fähigkeiten, Leistung ist kein Ziel und selbst kleine Wettkämpfe haben nur ein Ziel: Spaß machen.

Jetzt heißt es also Daumen drücken, damit das große Jubiläumsfest fünf Wochen nach Muttertag, nämlich am Sonntag, den 14. Juni, stattfinden kann.

Zum Spieltreff im Internet.