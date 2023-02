Keine Angst vor Bienen!

× Erweitern © Deutschland summt Deutschland summt Wer hat den schönsten Bienengarten?

Bienen sind tolle Geschöpfe. Sie sind manchmal behaart, manchmal sehr klein und manchmal ganz schöne Brummer. Honig macht nur eine einzige Art davon, die Honigbiene.

Alle anderen Bienen nennt man „Wildbienen“. Auch die Hummeln gehören dazu. Von den Wildbienen gibt es in Deutschland über 500 Arten. Doch die Hälfte davon ist bedroht. Sie leiden darunter, dass ihre Lebensräume zerstört werden. Und auch die Pestizide in der Landwirtschaft machen ihnen zu schaffen. Doch Ihr könnt den Wildbienen helfen!

Wildbienen lassen sich leicht in den Garten locken und dort gut beobachten. Angst braucht ihr vor ihnen nicht haben, denn sie stechen nicht. Wenn euer Garten viele Blüten bietet, werden die gerne von den Wildbienen und anderen Insekten bestäubt. Wichtig dabei ist, dass ihr im gesamten Garten auf Gift verzichtet.

Am liebsten fliegen Wildbienen auf heimische Blütenpflanzen. An diese haben sie sich seit Millionen von Jahren angepasst. Einige Bienen sind von ganz bestimmten Pflanzen abhängig. Deshalb tragen die Natternkopf-Mauerbiene, die Glockenblumen-Sägehornbiene oder die Frühe Ziest-Schlürfbiene diese Pflanzen auch in ihren Namen. Ohne Natternkopf im Garten werdet ihr die Natternkopf-Mauerbiene also nie beobachten können.

Sucht ihr eine weitere Möglichkeit, vielen Insekten zu helfen? Dann mäht den Rasen einfach seltener. Oft wachsen dort schon viele nette kleine Blümchen, die nur darauf warten, endlich blühen zu können. Wenn weniger gemäht wird, können sie das.

Neben Nahrung brauchen Wildbienen auch ein Dach über dem Kopf. Dort können sie dann ihre Eier ablegen, aus denen sich die nächste Generation Bienen entwickelt. Die meisten Bienen tun das im Boden. Einige suchen sich aber auch Hohlräume über der Erde. Diese Arten lassen sich sehr gut in einer Nisthilfe beobachten. Viele Tipps dazu, was eine gute ausmacht, findet ihr hier, bei Deutschland summt.

Bald ist der Frühling da! Wenn ihr dann heimische Pflanzen im Garten oder auf dem Balkon pflanzt, werden die Wildbienen und andere interessante Tierchen nicht lange auf sich warten lassen.

Vielleicht habt Ihr auch Lust beim Deutschland summt!-Pflanzwettbewerb mitzumachen? Hier gärtnern deutschlandweit Kinder, Jugendliche und Erwachsene um die Wette. Es gibt Geld- und Sachpreise zu gewinnen. Hier erfahrt ihr mehr.