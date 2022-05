Bühne frei für den Wildbienen-Garten

× Erweitern © Die fleißigen Bienchen Rettet die Bienen! Die Gewinner:innen 2019

Der bundesweite Pflanzwettbewerb „Wir tun was für Bienen!“ geht in eine neue Runde. Wer legt den insektenfreundlichsten Garten Deutschlands in 2022 an und macht die schönsten Aktionen? Der Pflanzwettbewerb ist vor allem für Schul-, Kita- oder Urban-Gardening-Gruppen geeignet, aber auch Einzelpersonen können mitmachen:

Bis 31. Juli 2022 werden die besten, kreativsten und bienenfreundlichsten Gärtner:innen in den zehn Kategorien

Balkone, Terrassen, Dachgärten, vertikale Gärten

Privatgärten klein (< 500 m2)

Privatgärten groß (> 500 m2)

Firmengärten

Kleingartenparzellen

Schul- und Jugendclubgärten

Kita-Gärten

Kommunale Flächen

Vereinsgärten, Liegenschaften von Verwaltung, Kirche etc., Sonstige

Bestehende Naturgärten (Pflege und Infoarbeit)

gesucht. Dazu können die Gärtner:innen Einzel- oder Gruppenaktionen starten, Flächen mit neuen Pflanzen bepflanzen, „Bestehende Naturgärten“ erweitern und natürliche Strukturen schaffen, indem sie z.B. Steine, Totholz, Sand und Wasser integrieren. Wichtig ist, möglichst ausschließlich heimische Pflanzenarten zu nutzen (mindestens zu 75 Prozent). Um teilzunehmen, müssen nur bis zum 31.7.22 ein Text und Fotos auf der Wettbewerbsplattform hochgeladen werden.

Achtung: Solange der Vorrat reicht, können Kitas und Schulen bei der Aktion "Kräuterkids" 1 von 100 kostenfreien Kräuterpaketen mit je 10 bienenfreundlichen Kräutern für Kindergruppen gewinnen. Einfach hier mitmachen!