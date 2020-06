Das Kinderspiel des Jahres 2020 steht fest!

Aus mehr als 110 Spielen, die die Jury gesichtet hat, hat sich ein rasender Igel vom Feld abgesetzt: Sieger ist Speedy Roll, ein spannendes Geschicklichkeitsspiel ab 4 Jahren, in dem statt zu würfeln, mit einem niedlichen Fusselball gekugelt wird.

Der Spaß fängt schon beim Aufbauen an, wenn Pilze, Äpfel und Blätter wie auf einem Waldboden auf dem Tisch verteilt werden. Diese Gegenstände braucht der kleine Igel, um schnell nach Hause zu kommen, bevor ihn der Fuchs einholt. Zum Glück hat sich der Igel eingerollt, und kann so übers Spielfeld purzeln. An der Kugel bleiben wie bei einem Klettverschluss die Waldteile kleben, wenn man geschickt rollt.

Pro erwischtem Waldteil darf man sich ein Stück weiter über den Spielplan bewegen, vorausgesetzt, man hat die richtigen Teile erwischt. Das geschieht entweder im Team oder im Wettstreit gegeneinander. Wer richtig gut geworden ist, probiert die Varianten für Fortgeschrittene und Profis aus – und muss die Kugel zum Beispiel mit geschlossenen Augen rollen. Dank der zahlreichen verschiedenen Möglichkeiten wird's nie langweilig.

Die Begründung der Jury:

© Piatnik Spiel des Jahres 2020 Speedy Roll

"In Kinderspielen wurden schon viele Dinge gerollt. Murmeln, Kugeln, Stämme, aber bis jetzt war noch kein Tennisball dabei. Die Idee, diesen als Igel zu behaupten, an dessen filzigen Stacheln mit Klett beschichtete Äpfel, Pilze und Blätter hängen bleiben, ist allein schon besonders. Aber das alles mit einem Wettrennen zu verknüpfen, bei dem der Igel tatsächlich über den Tisch kugelt und die „aufgespießten“ Dinge die Zugweite bestimmen, macht den besonderen Reiz von „Speedy Roll“ aus. Egal ob kooperativ oder gegeneinander: Hier wird bei jeder Partie eine spannende Geschichte erzählt."

Die drei Nominierten in Kürze:

Speedy Roll: Ein spannendes Geschicklichkeits- und Rennspiel für ein bis vier Spieler ab 4 Jahren, von Urtis Šulinskas, Verlag: Lifestyle Games/Piatnik

Foto Fish: Ein farbenfrohes Such- und Reaktionsspiel für zwei bis vier Spieler ab 4 Jahren von Michael Kallauch, Verlag: Logis, Vertrieb: Pegasus Spiele.

Wir sind die Roboter: Ein kooperatives Einschätz- und Tippspiel für zwei bis sechs Spieler ab 5 Jahren von Reinhard Staupe, Verlag: Nürnberger Spielkarten-Verlag