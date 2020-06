Filmpreis für Bremen!

Mit einem kostenlosen Online-Filmprogramm startete am 12. Juni 2020 das Programm des 33. Bundes.Festival.Film. Bei der Live-Preisverleihung in einem Wuppertaler Autokino wurde auch ein Filmteam aus Bremen ausgezeichnet.

Wegen der Corona-bedingten Kontaktbeschränkungen setzten die Veranstalter den Auftakt des traditionsreichen Festivals als Hybrid aus On- und Offline-Präsentationen um. In der Kategorie Deutscher Generationenfilmpreis konnte der Film "Deutschkurs" von Nehad Hussein und dem Projekt FilmZuFlucht Bremen den Team-Award mit nach Hause nehmen. In dem Kurzfilm treffen sechs junge Flüchtlinge in einem Deutschkurs zusammen, wo sie lernen sollen, wie man im Deutschen Träume und Wünsche ausdrückt, aber nicht ganz bei der Sache sind... Zum Film "Deutschkurs".

Nach der Auftaktveranstaltung im Autokino werden alle 39 Festivalfilme sowie Interviews mit und Videobotschaften von den Filmemacher*innen bis zum 28. Juni 2020 kostenlos gestreamt: Hier geht's zu alle Filmen.