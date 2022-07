Die Freikarte für Kinder und Jugendliche kommt!

× Erweitern © Canva Jugend, Freizeit, Freikarte

Die Guthabenkarte ist mit 60 Euro für 2022 und weiteren 60 Euro für 2023 aufgeladen und kann in teilnehmenden Kinos, Museen, Theatern, Schwimmbädern, Indoor-Spielplätzen, Eislaufhallen und mehr eingesetzt werden. Stand Juni 2022 sind es in Bremen und Bremerhaven 45 Akzeptanzstellen, weitere sollen dazu kommen. Neben dem Eintritt können mit der Karte in vielen Fällen auch noch Dinge wie etwa auszuleihende Ausrüstung oder Speisen und Getränke bezahlt werden.

Wie der Bremer Senat am 21. Juni 2022 mitteilt, soll die Freikarte mit Beginn der Herbstferien ab dem 17. Oktober 2022 einsatzbereit sein. Dafür müssen keine Anträge gestellt werden: Die Karte soll automatisch per Post an alle Kinder und Jugendlichen bis 18 Jahre in Bremen und Bremerhaven verschickt werden.

Für Bürgermeister Dr. Andreas Bovenschulte ist die Freikarte ein Herzensanliegen: "Kinder und Jugendliche haben während der Pandemie auf sehr viel verzichten müssen: Party, Sport, Kino, Gemeinschaft. Das lässt sich mit Geld alleine nicht ausbügeln. Doch ein wenig hilft es natürlich schon; vor allem da, wo der Geldbeutel nicht so gut gefüllt ist. Sie hilft, dass sich alle wieder etwas Spaß und Freizeit gönnen können."

Die Bürgerschaft hatte sich Ende März für die Einführung der "FamilienCard" ausgesprochen, wie es sie zum Beispiel in Stuttgart schon seit Jahren gibt. Ein Projektbüro in der Senatskanzlei hat die Abläufe definiert, eine europaweite Ausschreibung für die technische Abwicklung umgesetzt und eine Vorauswahl der ersten Akzeptanzstellen getroffen. Herausgekommen ist die Bremer Freikarte für alle unter 18 Jahren, finanziert aus dem Bremen Fonds zur Bewältigung der Corona-Folgen.