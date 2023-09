Zu Besuch in der Baum-WG

× Erweitern © 2022 Gaumont/X-Verleih Die Eiche - Mein Zuhause

Im Frühjahr startete ein außergewöhnlicher Dokumentarfilm auf den großen Leinwänden, den ihr euch jetzt ins Heimkino holen könnt. Perfekt, denn an Die Eiche - Mein Zuhause kann man sich gar nicht sattsehen:

Die Hauptrolle spielt eine alte Eiche am Ufer eines Sees. An, in, auf und unter ihr bilden die unterschiedlichsten Bewohner eine faszinierende WG aus wahren Superhelden. Vom wuseligen Ameisenvolk und außerirdisch anmutenden Rüsselkäfern über niedliche Feldmäuse, fleißige Eichhörnchen und gewitzte Eichelhäher bis zu verspielten Frischlingen und scheuen Rehen begleitet der Film ihr Leben durch alle Jahreszeiten mit glücklichen, lustigen, aber auch brenzligen Momenten.

Nichts gegen Popcornkino - aber wer sich auch für preisgekrönte Naturfilme begeistert, sollte gleich hier mitmachen:

