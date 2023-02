WG der Superhelden

× Erweitern © 2022 Gaumont/X-Verleih Die Eiche - Mein Zuhause

Die Hauptrolle spielt eine große, alte Eiche am Ufer eines Sees. An, in, auf und unter ihr bilden die unterschiedlichsten Bewohner eine faszinierende WG aus wahren Superhelden. Vom wuseligen Ameisenvolk und außerirdisch anmutenden Rüsselkäfern über niedliche Feldmäuse, fleißige Eichhörnchen und gewitzte Eichelhäher bis zu verspielten Frischlingen und scheuen Rehen begleitet der Film ihr Leben durch alle Jahreszeiten mit glücklichen, lustigen, aber auch gefährlichen Momenten. Die großartigen Nahaufnahmen in die Nester, Baumkronen und Höhlen unter den Wurzeln zeigen die Natur und die Szenen im Leben der Tiere stimmungsvoll und detailreich – und dies dank der preisgekrönten Regisseure (u.a. für „Unsere Ozeane“) und der gekonnt ausgewählten Musik. Und am Ende möchte man am liebsten gleich nochmal von vorne schauen.