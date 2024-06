Faszinierende Körperwelten

× Erweitern © Joseph Carlucci Gunther von Hagens KÖRPERWELTEN Institut für Plastination, Heidelberg, www.koerperwelten.de

Dr. Gunther von Hagens' Körperwelten kommt nach über 12 Jahren mit einem neuen Thema zurück nach Bremen. Diesmal will die Anatomieschau unter dem Titel Am Puls der Zeit zeigen, wie ein gesundes und langes Leben in der heutigen Zeit gelingen kann.

Die echten menschlichen Exponate ermöglichen umfassende Einblicke in den komplexen Aufbau unseres Innenlebens und veranschaulichen Funktion und Zusammenspiel der Körpersysteme und Organe. Seid ihr neugierig und mutig genug für diese außergewöhnliche Schau? Dann spielt mit:

