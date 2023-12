× Erweitern © 2023 Illumination Entertainment and Universal Studios Raus aus dem Teich!

Am 21. Dezember startet ein neues, herrlich verrücktes Leinwandabenteuer von den Minions-Machern im Kino - und wir verlosen Familientickets im Kino eurer Wahl! Mit viel Witz und fröhlichem Soundtrack bringt das kunstvoll animierte Spektakel Raus aus dem Teich ausgelassene Freude ins Familienkino zu Weihnachten. Was euch erwartet, lest ihr hier in unserem Filmtipp.

Wir verlosen 3 Familientickets (jeweils gültig für 4 Personen) im Kino eurer Wahl unter allen Teilnehmer:innen, die bis zum 17. Dezember 2023 unser Gewinnspielformular (bitte diesen Link öffnen) mit dem Stichwort "Ententeich" ausfüllen.

Viel Glück!