Ferienschule und Schwimmkurse

× Erweitern © pixabay.com Grundschule

Mit dem Lockdown im März endete für alle Schülerïnnen im Land der Unterricht abrupt. Um die erheblichen Versäumnisse wenigstens ansatzweise zu kompensieren, baut Bremen sein Ferienangebot für Kinder im Sommer 2020 aus und bietet erstmals kostenlose Lernferien, Betreuungen und für Drittklässler auch Intensivschwimmkurse an.

Lernferien

Um Kindern, die in sozial benachteiligten Familien aufwachsen, den Anschluss zu erleichtern, finden vom 16. Juli bis zum 7. August Lernangebote in 20 Bremer Grundschulen statt. Jeweils zehn Kinder werden in einer Gruppe für die Dauer von jeweils zwei Wochen mit vier Zeitstunden pro Tag betreut. Dabei sind aber nicht nur Pauken, sondern auch Bewegung und Spaß angesagt. Unterrichtet werden die Kinder von Lehramtsstudierenden, teilweise unterstützt von geschulten Erziehenden, Kunsttherapeutïnnen und weiteren Helferïnnen. Für alle Kinder, die an den Lernferien teilnehmen, steht die Sprachbildung im Fokus, die jeweiligen Inhalte sind abhängig vom Bedarf der Schülerïnnen und den Schwerpunkten Lesetechnik, Textverständnis, Erzählen oder bei höheren Jahrgängen auch die Vorbereitung auf die weiterführenden Schulen. Auch das Rechnen wird geübt und die Neugier für Zahlen geweckt.

Ferienbetreuung

Die Lernferien finden parallel zur Ferienbetreuung für Grundschulkinder statt, die in diesem Sommer ausnahmsweise nicht nur für Ganztags-, sondern auch für Halbtagsgrundschülerïnnen gilt und nach der Anmeldung kostenlos ist. Die Anmeldephase für Schülerïnnen im Ganztagsbetrieb ist bereits abgeschlossen. Der Anmeldeschluss für Kinder in Halbtagsgrundschulen und Nichtganztagskindern in offenen Ganztagsgrundschulen ist am 6. Juli. Es können noch Kinder angemeldet werden, deren Eltern keinen Urlaubsanspruch mehr haben. Dies muss durch eine Bescheinigung des Arbeitgebers belegt werden. Ansprechpartner für die Anmeldung sind die Schulen, in die die Kinder jeweils gehen.

© Bremer Bäder GmbH/Fotolia Schwimmen lernen

Schwimmkurse

Mit dem Lockdown im März endete aber auch der Schwimmunterricht für Drittklässler abrupt. Dabei ist es jetzt im Sommer, wo die Freibäder wieder geöffnet haben und Familienausflüge an den See anstehen, umso wichtiger, dass alle Kinder sicher schwimmen können. Die DLRG, die Bremer Bäder und der Landesschwimmverband bieten deshalb allen betroffenen Schülerïnnen Schwimmintensivkurse mit Abzeichen an: Die Kurse finden im Zeitraum vom 20. Juli bis 21. August 2020 statt, ein Kurs findet an fünf aufeinanderfolgenden Tage mit jeweils einer Stunde pro Tag statt. Dabei werden die Kinder von erfahrenen Kräften der Bremer Bäder und des Landesschwimmverbandes angeleitet. Über 2.500 Eltern in Bremen wurden durch Briefe über ihre Schulen über die Schwimmkurse informiert, den genauen Ort und Zeit der Kurse wird den Eltern mitgeteilt.

Wer keine Information erhalten hat, fragt bei seiner jeweiligen Schule nach.