Bremen bekommt einen Platz der Kinderrechte, der nicht nur ein schnödes Straßenschild, sondern echte Informationen, Spielgeräte und vieles mehr beinhaltet.

Die UN-Kinderrechtskonvention ist Teil der Bremer Landesverfassung und auch der Kinderschutzbund Bremen macht sich stark für Kinderrechte. Aber welche sind das eigentlich jetzt genau? Damit auch Kinder und Jugendliche wissen, welche Rechte sie wirklich haben, möchte der Kinderschutzbund sie in Bremen nicht nur sichtbar, sondern auch bespielbar machen, und hat deshalb einen Antrag für die Einrichtung eines eigenen Platzes für Kinderrechte gestellt.

Erfreulicherweise war sich hierbei ein breites Parteienbündnis einig und hat die Forderung unterstützt: Am 26. März wurde der Antrag in der Bürgerschaft angenommen und inzwischen ist auch ein Ort gefunden: Am 20. November, dem 30. Jahrestag der UN Kinderrechtskonvention wird der Platz eingeweiht.

Er befindet sich passenderweise in der Nähe des Marcusbrunnens im Bürgerpark, dort, wo auch seit Jahren der Spieltreff stattfindet. Dabei soll der Platz nicht nur durch ein neues Schild sichtbar gemacht werden, die Pläne des Kinderschutzbunds Bremen sehen außerdem Spielgeräte und Skulpturen vor, die das Wissen um die Rechte praktisch vermitteln. Ein Leuchtturm als zentraler Bestandteil wird auf einer Tafel die Rechte verkünden, so dass sie jeder nachlesen und verinnerlichen kann. Im nächsten Jahr werden in allen Stadtteilen von Kindern und Bremer Künstlern Skulpturen für den neuen Platz erstellt, um so in ganz Bremen auf das Thema und den Platz aufmerksam zu machen.

Die feierliche Leuchtturm-Enthüllung am 20. November ist schon finanziert, für viele weitere Objekte fehlen aber noch Gelder. Wer als Geschäfts- oder Privatperson beim Aufbau dieses Projekts helfen möchte, wendet sich an Kathrin Moosdorf, Leiterin des Kinderschutzbundes Bremen: moosdorf@dksb-bremen.de oder unter 0421-24011210.

Weitere Infos zum Platz der Kinderrechte.