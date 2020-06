× Erweitern © Marianne Menke Sommer Summarum Open air, Shakespeare im Park

Der Sommer ist gerettet! Bremens Kulturschaffende machen aus der Not eine Tugend und verwandeln (fast) ganz Bremen in ein Freilufttheater. Vom Hoftheater mit Puppen bis zu Shakespeare im Park präsentieren sie beim Kultursommer vom 16. Juni bis Ende August ein großartiges Programm, bei dem auch Familien mit Kindern nicht zu kurz kommen.

Egal ob Solokünstlerïnnen, Theaterbühnen oder Konzertveranstalterïnnen: Sie alle sind in der Corona-Krise und müssen dringend wieder ein Klingeln in der Kasse hören. Deshalb haben sich auf Initiative der Shakespeare Company zahlreiche Akteure der Bremer Kulturszene zusammengetan und in kürzester Zeit ein Programm auf die Beine gestellt, von dem wir alle was haben: Von Mitte Juni bis Ende August unterhalten das Figurentheater Mensch, Puppe!, das Atelier Blaumeier, Steptext-Dance-Project, das Literaturkontor, das Bremer Kriminal-Theater die Musikerinitiative, das Schnürschuh-Theater und weitere uns den ganzen Sommer über mit kurzweiligen 45-Minuten-Vorstellungen ihrer Kunst an öffentlichen Plätzen in Bremen. Eltern und Kinder kommen zum Beispiel beim Familienkonzert Peter und der Wolf im Innenhof vom Theater Bremen auf ihre Kosten, und Shakespeare im Park lädt zwischen dem 1. und 16. Juli zu verschiedenen Theateraufführungen auf die Melcherswiese im Bürgerpark ein.

Alle Termine und Orte für den Sommer Summarum vom 18. Juni bis Ende August sind online zu finden.