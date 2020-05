Die neue Spielplatz-Etikette

× Erweitern © SpielRäume, Senat Bremen Spielplatz SpielRäume schaffen

Nicht erst ab dem 9. Mai, wie bisher kommuniziert, sondern schon ab Mittwoch, den 6. Mai 2020, sind Bremens Spielplätze für Kinder unter 14 Jahren endlich wieder geöffnet. Dafür werden natürlich besondere Regeln gelten, die aber ausreichend Platz für Spaß lassen sollen.

Nachdem die Sportplätze in der vergangenen Woche schon geöffnet wurden, werden auch die rund 200 Spielplätze Bremens wieder freigegeben, so der Beschluss der Senatsbesprechung vom Dienstag, den 5. Mai. Dazu gehören auch Schulhöfe mit Spielgeräten, die zusätzlich auch am Wochenende geöffnet werden sollen, um gerade Familien, die nicht über einen eigenen Garten verfügen, mehr Raum zur Bewegung zu geben.

Sozial- und Sportsenatorin Anja Stahmann verweist zwar auf Spielregeln für Eltern, die den Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Erwachsenen unbedingt einhalten sollen. Sie erklärt aber auch, dass es nicht nötig sei, mit Maßband ausgestattet den genauen Abstand zwischen den Kindern einzuhalten. Die Kinder sollen sich frei bewegen und ihre Freunde treffen dürfen, betont die Senatorin, und es ist Zeit, den Eltern wieder ihre Eigenverantwortung zu übertragen. Denn schließlich müssen jetzt alle Menschen lernen, mit dem Virus zu leben.

Wichtig ist dabei, dass Kinder unbedingt von einem oder zwei Elternteilen begleitet werden, um auf Hygiene und einen gewissen Abstand zu achten, Kinderhaufen sollten sich also möglichst nicht bilden. Außerdem sind Picknicken, Grillen und Essen auf dem Gelände allgemein nicht erlaubt, ebenso wie Geburtstagsfeiern oder andere Familienfeste. Detaillierte Regeln sollen noch auf Schildern an den Spielplatzeingängen veröffentlicht werden. Und sollte der Spielplatz sichtbar voll sein, sollte auf einen anderen ausgewichen werden.

Damit Kinder ihre wiedergewonnene Freiheit genießen können, sollten sich alle Eltern verantwortungsbewusst verhalten und weiterhin die Infektionsgefahr so weit möglich verringern, zum Beispiel durch Händewaschen vor und nach dem Spielplatzbesuch. Wenn sich jetzt alle an die Hygieneregeln halten, haben die Kinder ein wichtiges und großes Stück Lebensfreude zurückgewonnen.