Spielplatz beim Südbad wieder geöffnet

× Erweitern © UBB Spielplatz Neustadt, Südbad

Von Oktober 2022 bis März 2023 wurde der beliebte Spielplatz in den Neustadtwallanlagen saniert, ab dem 25. April ist er endlich wieder zum Spielen freigegeben. Zuletzt hatten Bauzäune das Gelände geschützt, damit der neu angelegte Rollrasen anwachsen kann.

Anlass für die Sanierung des intensiv genutzten Spielplatzes war, was Techniker als "hohen Nutzungsdruck" bezeichnen. Die Spielgeräte waren teilweise so abgenutzt und marode, dass sie dringend modernisiert werden mussten.

Die frühere Hängebrücke wurde demontiert, stattdessen finden sich nun ein Klettergerät mit Anbaurutsche, eine Schaukel mit barrierefreiem Sitz und ein Sandbagger auf dem Platz. Außerdem wurde der Spielhügel neu modelliert und mit Rollrasen begrünt und eine Schaukel umgesetzt. Im Wasserspielbereich wurden zudem die Sandflächen ausgetauscht und die Lücken in der Natursteinpflasterfläche gefüllt.

Mit der Wiedereröffnung sind die Arbeiten auf dem Spielplatz aber noch nicht abgeschlossen. In einem zweiten Bauabschnitt wird der Umweltbetrieb Bremen (UBB) im Herbst 2023 weitere Spielgeräte einrichten, darunter einen Spielsteg mit Sandspielanbauten am Wasserspielbereich, einen Hügelaufgang aus Rampen, Netz- und Seilelementen sowie drei unterschiedlich gestaltete Spielhäuschen aus verwitterungsfestem Robinienholz. Ein Häuschen wird direkt am Steg und ein weiteres auf dem Hügel an die bestehende Rutsche angebunden sein.

In Bremen gibt es derzeit (Stand Frühjahr 2023) 201 öffentliche Spielplätze in Trägerschaft der Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport sowie 51 Spielpunkte "Spielen im öffentlichen Grün" in Trägerschaft der Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität und Städtebau. Daneben sind fast 200 geöffnete Schulhöfe und KiTa-Außengelände zumindest zeitweise zugänglich.