Digitaler Schlüssel für Bremen

Das Projekt "Schlüssel für Bremen" vom Sportgarten e.V. verbindet Sport- und Bewegungsangebote mit Integration und Sprachförderung von Flüchtlingen. Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche, die mit ihren Eltern nach Bremen gekommen sind und an unbegleitete Jugendliche, die in Übergangswohnheimen oder betreuten Jugendeinrichtungen leben.

Damit die Kids auch in Corona-Zeiten weiter betreut und beschäftigt werden und sich untereinander austauschen können, hat der Sportgarten seine Angebote von den Sporthallen und Medienlaboren ins Digitale verlegt: Über YouTube, Whatsapp, Facebook und Instagram werden die Kinder und Jugendlichen in Bremen jetzt mit Sport,- Sprach, und Medienangeboten erreicht. Gemeinsam können sie dort kleine Challanges und Videotagebücher erstellen, Preise beim Quiz abräumen, online für Wettkämpfe trainieren, Gedanken austauschen und sich gegenseitig Anleitungen und Tipps für kreative Projekte geben.

Auf dem Yutube-Kanal vom Sportgarten gibt es jeden Tag Neuigkeiten als Videotagebuch und sportliche Angebote, so wie zum Beispiel die Tanz-Choreo zum Mitmachen von Trainerin Moya.

Wer keine Neuigkeit verpassen möchte, kann sich auch der Whatsappgruppe "Kids im Sportgarten" anschließen. Dort werden alle Angebote in deutsch, englisch, arabisch, französisch, russisch, türkisch und manchmal auch weiteren Sprachen geteilt, außerdem ist Platz für Fragen und Gespräche. Wer Interesse hat und dem Whatsapplink nicht folgen kann, sendet einfach seine Handynummer (bzw. die des Kindes) an Sarah frede@sportgarten.de und bekommt dann eine Gruppeneinladung.