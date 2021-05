Chaos-Lamas und Zottel-Ungeheuer voran!

× Erweitern © BMBF SuperMINT

SuperMINT, das außergewöhnlich gute Online-Spiel für Jugendliche ab etwa 13 Jahren haben wir euch ja schon vorgestellt. Jetzt erscheint pünktlich zum Weltspieltag am 28. Mai 2021 die dritte Edition mit coolen neuen Features.

Wer mitspielt, geht nicht nur schlauer, sondern auch mit einem von neuen 1726 Supersidekicks raus. Abwechselnd je acht Wissens- und acht Typenfragen müssen beantwortet werden, um am Ende den passenden Avatar zu erhalten.

Die Wissenfragen kommen - klar - aus den Bereichen Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik und verraten zum Beispiel, wie schwer Wolken wiegen, welche Superkraft Wombats haben, oder warum Raketen immer in Äquator-Nähe starten. Jede Runde dauert etwa sechs Minuten und bei den Antworten kann aus drei Möglichkeiten gewählt werden. Bei den Typenfragen geht es nicht um richtig oder falsch, die Spieler:innen sollen sich selbst einschätzen: Was passt zu mir? Womit fühle ich mich besser? Bin ich eher eine Nachteule oder eine Lerche? Gleicht meine bevorzugte Zimmertemperatur eher einem Tropenhaus oder einem Gefrierschrank? Nach der 16. Frage steht dann der Supersidekick fest. Bei unserem Testspiel haben wir das pupsende Super-Maskottchen zugeteilt bekommen. Gut, dass man so viele Runden spielen kann, wie man möchte, und dann stehen mehr als 1700 Variationen vom „Süßen Zottel-Ungeheuer“ bis zum „Einzigartigen Chaos-Lama“ bereit. Und jeder Sidekick bringt als Bonbon noch einen Gewinncode mit, hinter dem sich mit etwas Glück einer von 100 Preisen befindet.

Das kostenlose Online-Spiel des Bundesministeriums für Bildung kann auf allen internetfähigen Endgeräten gespielt werden. Unter supermint.de kann direkt losgezockt werden.