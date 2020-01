Kinderzeit-Väteraktion: Gemüse, Küchentalk und viel Spaß

× 1 von 25 Erweitern © Suse Lübker × 2 von 25 Erweitern © Suse Lübker Was versteckt sich wohl hinter dieser Scheibe? × 3 von 25 Erweitern © Suse Lübker Also erstmal eine Menge Gemüse, das geschnippelt werden möchte ;-) × 4 von 25 Erweitern © Suse Lübker ... und natürlich unsere Gäste: Sieben Väter, zwei Kinder – alle gleich ganz aktiv! × 5 von 25 Erweitern © Suse Lübker Ohne Schürze geht hier gar nichts! × 6 von 25 Erweitern © Suse Lübker Alles wird in kleine Stücke geschnitten, dabei gibt es jede Menge Gesprächsstoff! × 7 von 25 Erweitern © Suse Lübker Gutes Werkzeug ist alles – aber jetzt bitte nicht in die Finger schneiden! × 8 von 25 Erweitern © Suse Lübker Man(n) trifft sich am Herd! × 9 von 25 Erweitern © Suse Lübker Ab und zu mal eine Kinderfrage beantworten. So viel Zeit muss sein. × 10 von 25 Erweitern © Suse Lübker Zum ersten Mal zubereitet: Karamellisierte Walnüsse - das duftet sehr köstlich! × 11 von 25 Erweitern © Suse Lübker Ein ganz schönes Gedrängel in der Küche. × 12 von 25 Erweitern © Suse Lübker ... die Kinder machen ganz selbstverständlich mit. × 13 von 25 Erweitern © Suse Lübker Sehr gemütlich hier in der Küche! × 14 von 25 Erweitern © Suse Lübker ... und mittendrin: die Köchin Karo, die den Überblick behält! × 15 von 25 Erweitern © Suse Lübker Die Nachtisch-Köche in Aktion. × 16 von 25 Erweitern © Suse Lübker Zwischendurch mal eine kleine Pause. × 17 von 25 Erweitern © Suse Lübker Gleich geht´s los! × 18 von 25 Erweitern © Suse Lübker Endlich: Die Nudeln sind fertig! × 19 von 25 Erweitern © Suse Lübker Und der Nachtisch auch! × 20 von 25 Erweitern © Suse Lübker Sehr lecker: Birnen auf Joghurtcreme mit karamellisierten Walnüssen. Hmmmmmm .... × 21 von 25 Erweitern © Suse Lübker Alles ist perfekt vorbereitet! × 22 von 25 Erweitern © Suse Lübker Die Linsenbolognese sieht doch perfekt aus, oder? × 23 von 25 Erweitern © Suse Lübker Alles muss dokumentiert werden! × 24 von 25 Erweitern © Suse Lübker Schmeckt sehr lecker, auch die Kinder sind begeistert! × 25 von 25 Erweitern © Suse Lübker Das war ein tolles Event - und muss unbedingt wiederholt werden, da sind sich alle einig! Prev Next

Auf unsere Einladung kamen acht Väter in Karos Kochschule „Koch mit Karo“ im Viertel, um gemeinsam gesund zu kochen. Vegetarisch soll es sein, unkompliziert und unbedingt alltagskompatibel. Am Ende nehmen alle ein Rezept, viele Anregungen und tolle Tipps von der Profiköchin Karo Lucht mit nach Hause.

Die Väter finden wir durch einen Aufruf in der Herbstausgabe: Schon kurz nach Veröffentlichung trudeln die E-Mail-Bewerbungen ein: „Ich bin teilalleinerziehender Vater von zwei Mädchen und möchte mein bislang eher dürftiges Repertoire, das vorrangig aus Fertigprodukten besteht, erweitern, damit sich meine Kinder bei mir gesünder ernähren können." Auch ein paar Frauen wollen ihre Männer anmelden: „Es wäre für alle Familienmitglieder besser!"

Nach Sichtung aller Mails losen wir acht Männer aus und legen als Termin einen Freitagabend im November fest: Zweieinhalb Stunden lang soll sich Karos Eventküche in ein Väter-Kochstudio verwandeln. Wir warten gespannt auf den Abend. Zwei der Väter haben ihre Kinder mitgebracht – kleines Missverständnis, macht aber nichts. Die Kids lernen gleich mal, was für ein knolliges rundes Ding da auf dem Tisch liegt. Eine Sellerieknolle, die in eines der heutigen Gerichte gehört: Vollkornspaghetti mit Linsenbolognese. Linsen, Sellerie und Nudeln? Kann sich noch keiner so recht vorstellen, also einfach mal loslegen.

Familiär ist es, ein bisschen wie auf einer Küchenparty: Alle wuseln geschäftig in der Küche und plaudern über ihre persönlichen Kochkünste. Am Ende freuen sich alle über ihr Ergebnis: Linsen, Gemüse und Spaghetti – bei den ersten Bissen sind sich alle einig: Das passt super! Auch der Nachtisch, Joghurtcreme mit Birnen und karamellisierten Walnüssen, wird gemeinschaftlich zubereitet und begeistert verputzt.

Schaut selbst und klickt euch durch unsere Fotostrecke! Wer jetzt gleich loskochen möchte: die Rezepte findet ihr in der aktuellen Kinderzeit (Ausgabe Januar/Februar 2020).