Tierparks rund um Bremen

Landpark Lauenbrück

Im Umland von Bremen und Bremerhaven verstecken sich viele Wild- und Tierparks, die neben Tierbegegnungen viel Freizeitspaß für den Familienausflug mitbringen.

Wir waren in allen Himmelsrichtungen um Bremen herum unterwegs und haben die schönsten Parks gefunden, in denen Familien einen erlebnisreichen Tag oder gleich ein verlängertes Wochenende verbringen können. Sogar eine Schmetterlingsfarm ist dabei. Übrigens: viele der Parks haben schöne Spielplätze und Tobemöglichkeiten für alle Altersgruppen, und auch für Kaffeepausen ist in der Regel gesorgt.

Bremen und Bremerhaven

© botanika Botanika Ostermotiv

Das Tiergehege im Bürgerpark ist für Familien mit Kindern eine lohnenswerte Anlaufstelle, zumal der Park noch jede Menge anderer Attraktionen bietet. Im Tiergehege tummeln sich verschiedene hiesige Tier- und Vogelarten, die sich in der freien Wildbahn nur noch schwer beobachten lassen. Damwild, Bergziegen, Schafe, Enten und auch Bentheimer Schweine fühlen sich hier sauwohl. Für kleinere Kinder ist das Meerschweinchengehege eine besondere Attraktion. Weitere Infos zu den Tieren im Bürgerpark.

In Bremen kann man auch direkt vom Himalaya in den tropischen Regenwald Brasiliens spazieren und neben hunderten Schmetterlingsarten auch Affen hautnah erleben. Wer's nicht glaubt, sollte dem grünen Sciencecenter Botanika neben dem Rhododendronpark einen Besuch abstatten: Im Frühjahr sind der Hasenstreichelzoo und der Kükenschlupf beliebte Termine mit Tieren, ganzjährig toben Gibbons durch die Wipfel und im japanischen Garten lassen sich sogar die Kois streicheln. Zu den Öffnungszeiten und weiteren Infos der Botanika.

© Zoo am Meer Bremerhaven Zoo am Meer

In Bremerhaven, in etwa 50 Autominuten erreicht, befindet sich einer der schönsten Zoos in Norddeutschland. Der Zoo am Meer bietet mit seinem Blick auf die Nordsee vor allem kleinen Besuchern einen nahen Kontakt zu den Tieren: viele Glasscheiben gehen bis zum Boden, so braucht niemand auf Mamas oder Papas Schultern zu klettern, um die Eisbären, Pinguine, Basstölpel oder Seelöwen aus nächster Nähe oder sogar beim Tauchen zu beobachten. Bunte Klappschilder informieren über die Zootiere und auch eine Rätselrallye wird angeboten. Da gibt es auch viele einheimische Wassertiere wie Enten und Gänse, Seehunde und Sumpfschildkröten zu bestaunen. Aber auch von weit her zugereiste Tiere, wie Pumas, Eisbären oder Schimpansen fühlen sich in den großzügigen Gehegen sehr wohl. Wer es zeitlich schafft, sollte unbedingt zu den Fütterungszeiten anreisen! Am Ende des Zoobesuchs können sich die Kinder auf dem Spielplatz austoben, während die Eltern im Café den Überblick behalten. Zeiten, Preise und weitere Infos zum Zoo am Meer.

Nördlich von Bremen

© Tanya Blümke Tiergarten Ludwigslust

Der Tiergarten Ludwigslust in Osterholz-Scharmbeck ist ein Geheimtipp, der unbedingt weitererzählt werden sollte. Auf dem vier Hektar großen Grundstück warten über 200 Tiere, darunter Flamingos, Papageien, Pfauen, Störche, Kraniche und Greifvögel, aber auch Bären, Kängurus, Luchse, Hirsche und sogar verspielte Affen darauf, beobachtet zu werden, im Streichelzoo lassen sich die Zicklein füttern und auch die Esel und das Damwild freuen sich über Besuch. 50 verschiedene Tierarten sind hier vertreten. Der Tierpark ist auch schon für ganz kleine Kinder eine Attraktion – überschaubar und gemütlich. Zur Ludwigslust-Internetseite.

© Maike Hoop Zoo in der Wingst

Das Zooteam vom Zoo in der Wingst ist stolz auf sein Tiergehege, schließlich wurde der ehemalige Baby-Zoo zwischen Cuxhaven und Elbfähre Wischhafen-Glückstadt unlängst bei einer Umfrage vom NDR zum zweitschönsten Zoo in Norddeutschland gewählt. Hier leben viele kleinere und mittelgroße Tierarten in großzügigen, natürlich gestalteten Gehegen, die teilweise nur selten in anderen Zoos zu finden sind. In dem schönen Landschaftstiergarten tummeln sich zum Beispiel Löwen, Tiger, Ozelots, Servale, Wölfe und Bären neben vielen Affenarten, wie Japanmakaken, Hulmanen, Schopfmangaben, Gibbons oder Krallenäffchen. Die Betreiber legen viel Wert darauf, dass sich Kinder besonders wohl fühlen – so ist zum Beispiel der Streichelzoo die wichtigste Einheit der Zooanlage. Natürlich gibt es auch hier einen gepflegten, vielseitigen Spielplatz, auf dem die Kinder nach Herzenslust herumtoben können. Hier geht's in den Wingst-Zoo.

© Wildpark Schwarze Berge Frettchen im Wildpark Schwarze Berge

Eine knappe Autostunde in nordöstlicher Richtung liegt mitten in der Lüneburger Heide der ganzjährig geöffnete Wildpark Schwarze Berge. In der 50 Hektar großen Parkanlage können über hundert Tierarten entdeckt werden, darunter Wisente, Wölfe, Luchse, Bären und Elche. Das große Gelände kann auch mit der Parkpark durchfahren werden und in den weitläufigen Gehegen finden täglich spannende Schaufütterungen und beeindruckende Flugschauen statt. Am Ende der Tierrunde wartet noch ein großer Spielplatz, der mit seinen Attraktionen schon fast Freizeitpark-Status erreicht. Neben dem großen Gastrobereich gibt es auch Platz zum Picknicken und auf dem Wilpark-Campingplatz kann sogar übernachtet werden. Anfahrt und mehr zum Wildpark Schwarze Berge.

Südlich von Bremen

Ostrittrum-Affenbaby.jpg

Im Herzen des Naturparks Wildeshauser Geest liegt der Wild- und Freizeitpark Ostrittrum. Dort leben 400 Tiere aus allen Kontinenten, wie Kängurus, Wildschweine, Hirsche, Rehe, Emus, Strauße und viele Vogelarten, wie der Goldfasan, die Schneeeule und die Bussarde. Auf Seilen und in Bäumen treiben die Bergaffen in dem neu angelegten 400 Quadratmeter großen Affengehege mit Affenhaus ihr lustiges Spiel. Und im Streichelzoo lassen sich die Ziegen gerne liebkosen. Da es sich auch um einen Freizeitpark handelt, gibt es in Ostrittrum auch noch diverse Spiel- und Tobemöglichkeiten für große und kleine Kinder. Dazu gehören zum Beispiel der Märchenwald und der Abenteuerspielplatz. Nach Ostrittrum.

Ein Sommertag am Steinhuder Meer ist immer wieder lohnenswert, ganz besonders wenn man ihn mit einem Besuch der Schmetterlingsfarm Steinhude verbindet. Etwa 600 farbenprächtige, große und kleine exotische Schmetterlinge fliegen lautlos durch eine tropische Pflanzenwelt – man fühlt sich wie in einer ganz anderen Welt. Mit etwas Glück kann man sogar erleben, wie die Schmetterlinge aus ihrem Kokon schlüpfen. Und in den Terrarien des Insektariums verstecken sich Krabbelkäfer, Vogelspinnen, Tausendfüßler und viele andere Insekten. Zur Schmetterlingswelt.

Östlich von Bremen

LandPark Lauenbrück gGmbH Esel im Landpark Lauenbrück

Inmitten einer weitläufigen Wald- und Wiesenlandschaft mit außergewöhnlichen Wild- und Haustieren liegt der Landpark Lauenbrück. Der ehemalige Wildpark Lauenbrück hat sich in den letzten Jahren stetig zu einer großzügigen Anlage mit verschiedenen Tiergehegen entwickelt. Auf 200.000 Quadratmetern kann man über 200 zum Teil seltene Wild- und Bauernhoftiere, wie beispielsweise Auerochsen, Woll- und Dänische Protestschweine, Spanische Riesenesel, Exmoor-Ponys, Bentheimer Landschafe, Vierhornschafe und Alaskan Malamutes, in artgerechter Freilandhaltung hautnah erleben. Übrigens: der Landpark ist auch sehr gut mit der Bahn in Verbindung mit einem Spaziergang zu erreichen, der Bahnhof Lauenbrück liegt auf der Metronom-Strecke zwischen Bremen und Hamburg. Hier geht's in den Landpark.

Westlich von Bremen

© Karin Wolf Jaderberg

Der Jaderpark liegt in nordwestlicher Richtung an der Autobahn Richtung Wilhelmshaven und punktet mit Löwenpalast, Spielscheune, Freizeitpark mit Karussells, Wildwasser- und Achterbahn und natürlich den Tieren: Neben den erwähnten Königen sind hier auch Steppentiere wie Giraffen, Antilopen, Zebras und Strauße in den Naturschutzanlagen zuhause. Dazu kommen über 70 Vogel- sowie viele verschiedene Affenarten. Durch die weitläufigen Gehegee kann man mit Zug und Boot fahren und auch ein Streichelzoo fehlt natürlich nicht. Zum Tier- und Freizeitpark am Jaderberg.

Martin Pille Tier- und Freizeitpark Thüle

Der Tierpark Thüle an der Thülsfelder Talsperre im Erholungsgebiet Cloppenburg hat sich zu einem echten Freizeitparkerlebnis entwickelt und lädt nicht nur mit seiner großen Tierwelt, sondern auch mit zahlreichen Attraktionen wie dem Winkingerdorf, einer Sommerbobkartbahn oder der großen Wasserrutschenanlage zum Wochenendausflug ein. Dazu gibt es Kinderkarussells, Kletterparadiese, Hüpfburgen und vieles mehr. Im Zoo finden Löwen, Tiger, Zebras und Flusspferde auf über 17 Hektar ein Zuhause, die Freiflugvolieren sin begehbar, ebenso wie die Kattaanlage und die Gibboninsel, wo die Äffchen umgeben von Wasserläufen frei leben und dem Besucher gefühlt zum Greifen nah sind. Mehr Informationen inklusive Anfahrt und Übernachtungsmöglichkeiten im Tier- und Freizeitpark Thüle.

Im Nordseehaus Wangerland kann man sich in Ruhe und kostenfrei über das Wattenmeer informieren. Fünf Aquarien und ein Erlebnisbecken präsentieren die Unterwasserwelt der Nordsee. Unter dem vielversprechendem Titel „Dem Fischstäbchen, Rollmops & Co auf der Spur“ kann man dort mehrmals im Monat an den Fütterungen in den Aquarien teilnehmen, dazu gibt es viele Erläuterungen und eine Filmvorführung. Mehr Infos zum Nordseehaus Wangerland. Und sollte das Wetter mal so richtig schlecht sein, ist man in wenigen Autominuten auf dem Gelände der Nordsee-Spielstadt Wangerland. Tiere sucht mal hier zwar vergeblich, dafür kommen große und kleine Energiebündel voll auf ihre Kosten: Autoscooter, Achterbahn, ein Riesenrad, Kettenkarussell sowie eine Kletteranlage mit Wassergraben und Kanus sind nur einige der vielen Attraktionen auf dem 6000 Quadratmeter großen Gelände.