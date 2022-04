Ausflug auf den Familienberg

× Erweitern © Marco Gallmeier Bassumer Utkiek

In schwindelerregende Höhen geht aus auf diesem Berg vielleicht nicht, aber es erfordert schon ein wenig Ausdauer, den fast 90 Meter hohen Bassumer Utkiek zu erklimmen. Vor allem bringt es aber Spaß: Der ehemalige und heute versiegelte Müllberg hat sich im Laufe der letzten Jahre unter höchsten Anforderungen an den Umweltschutz zu einem Naherholungsgebiet umgewandelt, in dem Familien jetzt die die Natur, den Ausblick und zahlreiche Sport- und Spielgeräte genießen und ausnutzen können.

Los geht der Aufstieg am Wedehorner Weg bis zum Unteren Utkiek. Am Oberen Utkiek angelangt, werden Spaziergänger:innen mit der Aussicht und einem Kletterturm für Kinder belohnt.

Klimmzugtrainer, Sprossenwand, Balanceseil und vieles mehr lädt am langsam bergan gehenden Weg zum Austoben ein, für Kinder befindet sich etwa auf der Hälfte ein 123 Meter langer Kletterparcours mit Röhren, Seilpfaden und zwei großen Abenteuertürmen, die von einer sicheren Hängebrücke miteinander verbunden sind. Für Kinder und Eltern sind auch die Doppel-Seilbahn und der Kletterpfad am Eichenhain immer einen Abstecher wert. Sowohl am Unteren wie auch am Oberen Utkiek befinden sich Wanderschutzhütten und Land-Art-Installationen, gestaltet von Schüler:innen der Gymnasien in Twistringen und Syke.

Zu erreichen ist der Utkiek von der B51 über die Zufahrt zum Entsorgungszentrum Bassum, von da an ist der Weg ausgeschildert. Am Fuß des Berges befinden sich ein kleiner Parkplatz und ausreichend Abstellmöglichkeiten für Fahrräder. Der Utkiek selbst darf nur zu Fuß besucht werden.

Zur Webseite vom Bassumer Utkiek.