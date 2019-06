Die Klassenfahrt als Städtetour

Die Stadt wird immer beliebter. Gemeinsame Übernachtungen in Jugendherbergen sind für Kinder und Jugendliche etwas ganz Besonderes. Ging es hierfür früher meistens aufs Land, zieht es Schulklassen heute immer häufiger in die Stadt. Für Organisatoren und auch für die Schulklassen selbst bietet eine Großstadt-Fahrt viele Vorteile. Aber welche sind das?

× Erweitern © Claudio Testa / Unsplash Klassenfahrt AO Hostels Hamburg und Co. – Deutschland bietet Schulklassen viele schöne Ziele

Welche Vorteile Klassenfahrten in Städte bieten

Einige Tage in der Großstadt zu verbringen, ermöglicht es Klassenlehrern, die gute Infrastruktur der Umgebung zu nutzen. Anders als auf dem Land braucht es in der Stadt keine langen Fahrten mit zusätzlich gemieteten Bussen, denn die öffentlichen Verkehrsmittel liegen praktisch vor der Tür, und so bieten sich auch Tagesausflüge in ein wenig weiter entfernte Destinationen an. Daher lässt sich eine Klassenfahrt in der Stadt sehr viel abwechslungsreicher gestalten. So können beispielsweise

architektonische und kulturelle Sehenswürdigkeiten

Events wie Theaterstücke

und Museen

schneller erreicht werden und es besteht die Möglichkeit, weitere Veranstalter und Dienstleister für die Programmgestaltung hinzuzuziehen. Eine Klassenfahrt in der Stadt ermöglicht es also, Kindern Kultur näher zu bringen, ohne dabei viel Zeit und Geld zu verschwenden. Das wirkt sich auch auf das Budget positiv aus.

Beliebte Ziele innerhalb Deutschlands

In der Bundesrepublik gibt es viele Städte, die sich gut für Klassenfahrten eignen. So verfügt a&o Hostels allein in Deutschland über Jugendherbergen in 14 deutschen Städten. In den Herbergen erhalten Lehrer ein kostenloses Zimmer, wenn sie mit Klassen von mindestens zwanzig Schülern anreisen.

Nicht allzu weit entfernt von Bremen liegen beispielsweise

Berlin (ca. 5 Busstunden) - In der Hauptstadt gibt es für Schulklassen vom Brandenburger Tor über den Potsdamer Platz bis hin zum Tiergarten und dem Mauerpark viel zu entdecken. Gerade die Politik kann in Berlin sehr gut thematisiert und erklärt werden.

Hamburg (ca. 2 Busstunden) - Hamburg mit seiner Speicherstadt und dem großen Hafen liegt sehr nah an Bremen und ist daher bei hiesigen Schulklassen besonders beliebt. Je nach Alter können Schulklassen hier auch den Hamburg Dungeon oder das Speicherstadtmuseum besichtigen. Weitere Tipps bietet hamburg.de.

Dresden (ca. 5 Busstunden) - Eine Klassenfahrt nach Dresden lohnt sich trotz der recht langen Anfahrt. Hier können Schüler den Zwinger, die Frauenkirche und auch die Semperoper erleben. Zusätzlich interessant könnte bei längeren Fahrten auch ein Ausflug zu den Elbschlössern sein.

Köln (ca. 4 Busstunden) - Vier Stunden von Bremen entfernt liegt mit Köln ein interessantes Klassenfahrt-Ziel, das den Kölner Dom, die schöne Altstadt und auch die Hohenzollernbrücke mit ihren berühmten Liebesschlössern bereithält. Für Bildung in Geschichte empfiehlt sich ein Besuch des NS-Dokumentationszentrums.

Klassenfahrt ins Ausland – Ist das möglich?

Natürlich dürfen Schulklassen auch in andere Länder reisen. Soll die Klassenfahrt außerhalb Deutschlands stattfinden, gibt es einige interessante Städte wie Wien, Salzburg, Prag oder sogar Kopenhagen, die den Urlaubern die jeweilige Kultur des Landes nahebringen.

Solche weiter entfernten Städte sind jedoch meist nur für ältere Schüler spannend, da in niedrigeren Klassenstufen die Nähe zu den Eltern gewünscht wird. Lehrer sollten sich rechtzeitig um Flugzeug, Zug oder Bus kümmern und alle Schüler an die Notwendigkeit eines gültigen Ausweisdokuments erinnern.