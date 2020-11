Filmtipp: Ostwind – Der große Orkan

× Erweitern © 2019 Constantin Film Verleih GmbH SamFilm GmbH Marc Reimann Ostwind - Der große Orkan

Kurz vor Weihnachten kehren Ostwind, Mika und Ari auf die Leinwand zurück und tauchen in die magische Welt des Kunstreitens ein. So viel sei verraten: Im großen Finale der beliebten Pferdefilmreihe wird es stürmisch!

Im letzten Teil ist Ari auf Gut Kaltenbach angekommen, mittlerweile ist sie vom Gestüt nicht mehr wegzudenken. Während Mika in Kanada ist, kümmert Ari sich fürsorglich um Ostwind, die Bindung zwischen ihnen ist unzertrennlich. Doch der Sommer ist stürmisch und ein besonders heftiger Orkan zwingt einen Pferde-Zirkus, in Kaltenbach einzukehren. Ari ist begeistert, die magische Welt des Zirkus zieht sie in ihren Bann und besonders das Kunstreiten hat es ihr angetan. Doch hinter den Kulissen verblasst die Magie und Ari muss handeln – gemeinsam mit dem Zirkusjungen Carlo schmiedet sie einen waghalsigen Plan, um das einst großartige Showpferd des Zirkus zu retten. Dabei setzen sie auf Ostwind, doch ihr Vorhaben läuft aus dem Ruder, als der Zirkusdirektor ihnen auf die Schliche kommt. Als Mika aus Kanada zurückkehrt, schwebt Ostwind bereits in Gefahr, Ari ist verzweifelt. Die beiden Mädchen müssen zusammenarbeiten, denn nur mit vereinten Kräften kann es ihnen gelingen, Ostwind zu retten…

Obwohl die Buchreihe sechs Bücher umfasst, wird es nur fünf Filme geben, denn das vierte Buch wurde bei den Verfilmungen übersprungen. Ausgerechnet der Teil, in dem es um Ostwinds Fohlen geht! Aber da mit echten Pferden gedreht wird, hätten gleich mehrere Fohlen den Part übernehmen müssen, und so wurde auf diesen Teil der Geschichte verzichtet. Aber auch Ostwind wird nicht nur von einem Pferd gespielt, sondern immer von mindestens zweien in den Nahaufnahmen und weiteren sogenannten Stunt-Pferden in den rasanteren Szenen. Im fertigen Film sind die Ostwind-Darsteller aber nicht auseinanderzuhalten. Oder?

"Ein mitreißend stimmungsvoller letzter filmischer Ausritt auf Gut Kaltenbach. Prädikat: Besonders wertvoll." (fbw-filmbewertung.com)

D 2020, Drehbuch und Regie: Lea Schmidbauer, mit Hanna Binke, Amber Bongard, Marvin Linke u.a.,102 Min., Constantin Film