Buchtipp: Drei Kinder auf der Flucht

Drei Jugendliche im Ausnahmezustand: Josef ist 11, als er mit seiner Familie vor den Nazis fliehen muss. Isabel lebt auf Kuba, ihr Vater muss das Land verlassen, um nicht verhaftet zu werden, mit einem selbst gebauten Boot macht sich sie Familie 1994 auf den Weg nach Florida. Auch in Syrien ist das Leben für den zwölfjährigen Mahmoud und seine Familie nicht mehr sicher: 2015 flüchten sie aus der zerstörten Heimatstadt Aleppo nach Deutschland. Alle drei lieben ihr Zuhause, alle wissen, dass sie dort, wo sie aufgewachsen sind, nicht mehr leben können. Angst bestimmt ihren Alltag.

Geschickt und auf spannende Weise verknüpft Alan Gratz die Schicksale der drei Jugendlichen und zieht die Leserïnnen in eine Abenteuergeschichte, in der die Notlage von politischen Flüchtlingen mehr als deutlich wird. Am Ende des Buches informiert der Autor darüber, wie man Flüchtlingsfamilien helfen kann.

2020, 304 Seiten, 17 Euro (gebundene Ausgabe), empfohlenes Alter: ab 12 Jahren