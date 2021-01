Buchtipp: Die Welt der Winzlinge

Überall auf der Welt tummeln sich winzigste Lebewesen, so klein, dass wir sie nur mit Spezialmikroskopen erblicken können, so viele, dass wir sie kaum in Zahlen fassen können. Dieses kleine Büchlein ist eine Entdeckungsreise in die Welt der Bakterien und Viren. Es zeigt, in welcher Umgebung die Winzlinge sich wohlfühlen, wann sie nützlich sind, wann sie uns Schaden zufügen und wie sie sich ausbreiten. Mit anschaulich gestalteten Fakten und verständlichen Alltagstipps zeigt die Autorin, wie wir Ansteckungsketten unterbrechen können und wie wir uns vor Krankheiten schützen können. Ein wichtiges Buch besonders jetzt in Coronazeiten für Kinder, Eltern und Pädagogïnnen. Mit Händewasch-Song und Bauanleitung für ein Smartphone-Mikroskop.

2020, 48 Seiten, 5 Euro, empfohlenes Alter: ab 8 Jahren