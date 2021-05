Rezept: Bunte Spiegelei-Blüte

× Erweitern alle Fotos © Kati Naumann Rezept: Bunte Spiegelei-Blume

Habt ihr auch so kleine Suppenkasper zuhause, die am Tisch immer rummäkeln? Abhilfe schaffen bunte Teller mit lustigem Essen! Mit wenig Aufwand gelingt diese bunte Spiegelei-Blume mit Paprika, die ganz sicher schnell verputzt ist. Geht ruckzuck, sieht schön aus und hat nur gute Zutaten.

Die Zutaten

rote, gelbe oder grüne Paprika

ein Ei pro Person

Rote-Beete-Saft oder Lebensmittelfarbe

Frühlingszwiebel für den Stängel

Schnittlauch zur Deko

Basilikumblätter

etwas Butter

Pfeffer und Salz nach Geschmack

Bratpfanne und Pfannenwender

zwei kleine Schüsseln

Und so wird's gemacht

Zuerst wird das Eigelb vom Eiklar getrennt. Dann mit dem Rote-Beete-Saft das Eiweiß färben. Man kann natürlich auch eine blaue, grüne oder violette Blume zaubern und dafür Lebensmittelfarbe nehmen.

Für die Blumenform eine ganze Paprika putzten und in etwa 1 cm breite Streifen schneiden, so dass Ringe entstehen. Anstelle der Paprika kann auch eine ausreichend große Ausstechform verwendet werden, aber mit natürlich wird's erst mit der Gemüse-Blüte schön knackig-gesund.

Dann wird ein wenig Butter in einer Pfanne geschmolzen und die Blumenform-Paprika hineingelegt. Wenn ein Plätzchenausstecher verwendet wird, dann am besten einen aus Silikon. Bei denen aus Metall läuft leider immer viel an der Seite heraus, deshalb hat für uns die Paprika besser funktioniert. Probiert einfach, was bei euch besser klappt.

Gießt nun zuerst das gefärbte Eiklar ganz langsam und vorsichtig in die Form. Ein bisschen läuft meistens an der Seite heraus, aber das kann man am Ende abscheiden und naschen. Wenn das Eiklar ein wenig gestockt ist, gebt das Eigelb vorsichtig in die Mitte der Blume und wartet, bis das ganze Ei so durchgebraten ist, dass euer Eiweiß vollständig gestockt ist, aber das Eigelb noch schön glänzt. Aber auch mit vollständig durchgebratenem Spiegelei sieht die Blume richtig hübsch aus.

Hebt das Spiegelei vorsichtig mit einem Spatel aus der Pfanne. Richtet die fertige Spiegeleiblume mit einem Frühlingszwiebel-Stängel aus und zwei Spinat- oder Basilikumblättern auf einem Teller an. Wenn das nicht lecker aussieht...!?

Dieses und weitere lustig-leckere Rezepte für Kinder findet ihr auch auch im My-Häuschen-Blog und in der Kinderbuchreihe Schulcafé Pustekuchen von Kati Naumann.