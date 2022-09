Die Freikarte ist da!

× Erweitern Foto: Senatspressestelle

Mit der Post soll sie noch vor Beginn der Herbstferien in den Briefkästen Bremer Familien landen und Kindern Freude bringen – ganz automatisch und kostenlos. Die mit 60 Euro aufgeladene Bezahlkarte sei ein „Beitrag zur persönlichen Freiheitsentfaltung“ für Heranwachsende, erklärt Bürgermeister Bovenschulte. Die Karte soll Kindern und Jugendlichen von 0-18 Jahren ermöglichen, Freizeitaktivitäten – wie Kino-, Theater- oder Schwimmbadbesuche – zu bezahlen, und sie damit unabhängiger von den eigenen finanziellen Möglichkeiten zu machen. Gerade in der Coronakrise, gibt Bovenschulte zu bedenken, seien „viele Jugendliche auf sich selbst zurückgeworfen worden“ und mit der Energiekrise kämen nun neue Probleme auf sie zu.

Kinder direkt unterstützen

Foto: Senatspressestelle

Da in den vergangenen zwei Krisenjahren besonders Familien finanziell stark unter Druck geraten sind, sei eine „massive soziale Entlastung“ notwendig geworden, die sich das Land Bremen mit der Freikarte nun Zwölf Millionen Euro kosten lässt – eine erhebliche Summe, die allerdings etwa 120.000 Kindern in Bremen und Bremerhaven direkt zugutekommen soll. Dass jedes Kind - auch die von reichen Eltern - eine solche Freikarte bekommt, erklärt Bovenschulte damit, dass das Projekt bewusst niederschwellig konzipiert worden sei, um nicht zu einem „Bürokratiemonster“ zu verkommen, bei dem Gehaltsobergrenzen und Einzelfallprüfungen notwendig geworden wären. So sei die Freikarte „komplett diskriminierungsfrei“ und eine direkte Hilfe für Kinder. Weil das Geld über die Freikarten gleichzeitig zu hundert Prozent zurück in die Freizeitwirtschaft fließen soll, würden auch die teilnehmenden Unternehmen unterstützt – ein Gewinn für alle Seiten.

Einmal aktivieren und Spaß haben

Verschickt wird die Karte erstmals ab 30. September, gefolgt von einem zweiten Brief mit einem Aktivierungscode, mit dem diese auf freikarte.bremen.de oder beim Bürgertelefon (115) freigeschaltet werden kann. Mit der einmal aktivierten Karte können Kinder und Jugendliche bis zum Jahresende 60 Euro für ein ausgewähltes Freizeitangebot auf den Kopf hauen – aber Obacht: Zum Jahreswechsel verfällt der Restbetrag auf der Karte, weshalb diese lieber einmal mehr als zu wenig genutzt werden sollte. Im neuen Jahr gibt es weitere 60 Euro, die sich dann aber auf das volle Jahr verteilen. 41 Einrichtungen im Land Bremen akzeptieren die Karte bereits, 10 davon entfallen auf Bremerhaven. Laufend sollen aber neue Angebote dazukommen. Wichtig zu wissen: Erziehungsberechtigte dürfen überall dort kostenlos als Begleitung mitkommen, wo das erforderlich ist: Zum Beispiel, wenn Kinder zu jung sind, um unbeaufsichtigt zu sein oder der Einlass nur mit einer erwachsenen Person möglich ist.

Die neusten Infos zum Angebot gibt’s auf freikarte.bremen.de