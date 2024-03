Erwachsen werden

Pickel, Probleme, peinliche Eltern: Wenn unsere Kinder zu Jugendlichen werden, kennzeichnet die Pubertät ihren Aufbruch in einen neuen Lebensabschnitt. Der Übergang von der Kindheit ins Erwachsenenalter stellt Jugendliche allerdings vor weit größere Herausforderungen als Hautirritationen und Auseinandersetzungen mit dem anderen Geschlecht. Sie lösen sich von ihren Eltern, lernen, was Verantwortung bedeutet und beginnen, sich Sinnfragen zu stellen.

Wer bin ich, wozu bin ich hier und welcher Mensch möchte ich werden?

Die Phase der Emanzipation von den Vorstellungen und Lebensentwürfen der Eltern ist ein wichtiger Schritt im Reifeprozess eines jungen Menschen, der den Eltern nicht selten schwerfällt: 15 Jahre lang verhätscheln und umsorgen sie ihr Küken und plötzlich sind sie nicht mehr die wichtigsten Menschen in seinem Leben. Diese Abnabelung bedeutet für beide Seiten eine Menge Verwirrung und Unsicherheit.

In nahezu allen Kulturen und Religionen der Erde wird dieser Schritt daher mit den verschiedensten Ritualen, Bräuchen und Festen begleitet - den so genannten Initiationen. So feiern hinduistische Mädchen das Pubertätsfest mit Beginn ihrer Periode, Jungen erhalten im Alter von 11 Jahren die „Heilige Schnur“. Bekannter sind die jüdische Bar Mitzwah und Bat Mitzwah, die das Ende der Kindheit eines Jungen mit Vollendung des 13. Lebensjahres und eines Mädchen mit 12 Jahren festlegt. Buddhistische Männer sollten, bevor sie 20 Jahre alt werden, mindestens einmal drei Monate in einem Kloster gelebt haben, und viele traditionelle Urvölker schicken ihre jungen Männer tagelang alleine und fastend in die Wildnis.

Aus unserem Kulturkreis kennen wir vor allem die evangelische Konfirmation und die katholische Kommunion und Firmung, aber auch die konfessionslose Jugendweihe als verbreitete Initiationsriten. Familien, die sich weder mit spirituellen noch mit religiösen Riten anfreunden möchten, können ihren ganz individuellen Weg finden. Zum Beispiel beim Abenteuer-Wochenende mit Kanutour, im Yoga-Workshop am Wochenende oder bei einem selbst organisierten „Jahr der Herausforderung“.

Aber was genau steckt dahinter und was genau lernen die Jugendlichen da eigentlich?

Von den christlichen Klassikern über Bräuche ferner Kulturkreise bis zu ganz individuellen Ritualen haben wir uns in der Welt der Initiationen umgesehen. Egal ob christlich oder konfessionslos, verschiedenste Bräuche wappnen unsere Kinder auf dem Weg. Hauptsache, es ist der eigene: