Kostenlose Feriencamps für Bremer Kids

Sage und schreibe 10 Feriencamps hat der Sportgarten e.V. in kurzer Zeit auf die Beine gestellt, und für jeden Geschmack ist was dabei!

Mit zwei actionreichen Ferienwochen für Grundschülerïnnen, zwei Sommer-Sport- und Outdoorcamps, drei Basketballcamps sowie je einem Kampfsport-, Tanz- und DJ-Camp ist für alle Geschmäcker und Altersgruppen etwas dabei und die Ferien werden sicher nicht langweilig!

Die Camps finden an verschiedenen Orten Bremens statt, die Betreuungen werden wochenweise oder an mehreren Tagen vormittags oder auch nachmittags angeboten, je nach Altersgruppe. Jetzt muss man sich nur noch entscheiden, was man in den besten Sommerferien der Welt am liebsten machen möchte. Bouldern oder Skaten? Planschen oder Akrobatik? Tanzen oder Plattendrehen?

Gleich aussuchen und anmelden - hier die Camps in der Übersicht, die Links führen zu allen weiteren Infos: